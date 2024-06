Grappig moment op persconferentie: Fransman Camavinga is niet op de hoogte van getwist tussen Courtois en Tedesco

"Hebben ze echt ruzie gehad? Wat hebben ze gezegd?". Het was een opvallend moment op de persbabbel van Eduardo Camavinga gisteren. De Franse middenvelder was duidelijk niet op de hoogte van de meningsverschillen tussen de Belgische bondscoach Domenico Tedesco en Thibaut Courtois. Camavinga en Courtois zijn nochtans teamgenoten bij Real Madrid. Bekijk het moment hieronder.

De Franse middenvelder hoorde het in Keulen donderen toen hij hoorde van de ruzie tussen Tedesco en Courtois. Hij vroeg een Franse journalist om hem meer uitleg te geven over de situatie na de persconferentie.

Camavinga was wel duidelijk optimistisch over de afwezigheid van Courtois. "Dat hij niet meedoet, is een goede zaak voor ons. Het is een heel grote doelman. Hij stopt alles!", lachte de jonge Fransman.