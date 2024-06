Kevin Borlée zet belangrijke stap richting Parijs op het BK atletiek, broer Jonathan start niet

Het Koning Boudewijnstadion is dit weekend het decor voor het BK. Kevin Borlée opende zijn seizoen daar op de 400 meter. Hij liep die afstand in 46"39, wat genoeg moet zijn voor een olympische selectie met de Tornados. Zijn broer Jonathan ging niet van start door een blessure.

Kevin Borlée registreerde voor het eerst in een jaar nog eens een chrono. Hij opende zijn seizoen met een 400 meter in 46.39 seconden. Dat moet meer dan waarschijnlijk volstaan voor olympische selectie in de 4x400 meter.



Dat voorspelt ook Bert Sterckx, die Kevin Borlée met een ingepakte rechterkuit zag lopen. "Hij liep niet voluit, zonder risico, maar snel genoeg om in aanmerking te komen voor die selectie."

De snelste tijd op de 400 meter werd gelopen door Robin Vanderbemden (46.18), Florent Mabille liep 46.23. Kevin Borlée werd met zijn tijd derde en is daarmee de zevende Belg van 2024.

Er mogen maximaal 8 atleten mee naar Parijs voor de 4x400 meter, dus Kevin lijkt op zijn beide oren te mogen slapen.

Na afloop was hij dan ook hoopvol. "Ik hield er rekening mee dat ik hier 48 seconden liep, maar op 46.39 kan ik bouwen. Als ik nog vijf à zes weken doortrain tot in Parijs kan er zeker een seconde af."

De finale op zondag loopt Kevin Borlée niet. Hij wil risico's vermijden en gaf aan nog steeds last te hebben aan zijn achillespezen.