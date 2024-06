Vol verrassingen en maar één aanvaller: dit elftal leverde EK-managers tijdens groepsfase het meest op

De groepsfase op het EK heeft voor wat verrassingen gezorgd. En die laten zich ook blijken in de EK-manager. In doel vinden we wel een zekerheid: Mike Maignan . Hij moest zich maar één keer omdraaien voor Frankrijk en haalde zo een puntje meer dan Koen Casteels. Geen enkele speler deed beter dan de 25 punten van Maignan.

In de verdediging staan wel wat onverwachte namen. Twee Slovenen maken er de dienst uit. Erik Janza en Zan Karnicnik scoorden allebei één keer en verdienden zo genoeg punten om in de basis te staan. Ook Dani Carvajal - dankzij zijn doelpunt - en Kieran Trippier - met 2 clean sheets - behoorden bij de beste verdedigers.



Met Jamal Musiala, Cody Gakpo en Kevin De Bruyne staan er heel wat grote namen bij de middenvelders. Zij krijgen ondersteuning van Fabian Ruiz en Mikola Shaparenko. Die twee waren beiden goed voor een doelpunt en een assist in de groepsfase.



Voor wie Shaparenko er plots zou willen inzetten, hebben we slecht nieuws. Hij werd samen met Oekraïne vierde in de groep van de Belgen en ligt dus uit het toernooi.



Wie goed geteld heeft, beseft dat er nog maar plaats is voor één aanvaller in de basiself. Dat plekje gaat naar de topschutter van het toernooi: de Georgiër Georges Mikautadze. Met 3 doelpunten en een assist was hij goed voor 23 punten in de EK-manager.