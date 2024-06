Olympiër Victor Schelstraete leert Bert en Bavo boksen: "Ik moet echt bijna overgeven"

Bert en Bavo zijn aan het einde van hun olympische voorbereiding voor Parijs gekomen en geven er een laatste lap op met bokser Victor Schelstraete. Ze leren hoe technisch boksen eigenlijk is en geven het beste van zichzelf in de ring.

Voor het eerst sinds de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona stuurt België weer boksers naar de Spelen en het zijn er meteen 3. Oshin Derieuw en Vasile Usturoi waren al even zeker, maar vorige maand kwam daar ook Victor Schelstraete bij.

Hij leert Bert en Bavo de basics van boksen: de houding, het voetenwerk de basisslagen en de verdediging. "Je kracht in het boksen komt vanuit je heupen en je voeten", legt Victor uit.

Ze leren ook ademen bij elke slag en diep gaan tegen de bokszak. "Ik moet bijna overgeven." Daarna is het tijd voor een echte kamp in de ring. "In theorie zijn jullie klaar voor jullie eerste wedstrijd."



Benieuwd hoe het afloopt en wie het in de ring mocht opnemen tegen Victor? Kijk naar de volledige aflevering hieronder.