Na de draft-euforie: hoe ziet Ajay Mitchells NBA-toekomst eruit? "Denk niet dat OKC beste team is voor hem"

Voor het tweede jaar op rij is een Belg gekozen in de NBA Draft. Vorig jaar viel die eer te beurt aan Toumani Camara, gisteren was het prijs voor Ajay Mitchell. De 22-jarige spelverdeler werd opgepikt door Oklahoma City Thunder, een topteam in de NBA. En daar knelt misschien wel het schoentje, meent Dennis Xhäet, host van de NBA-podcast X & O's. "Ik denk dat hij bij andere teams meer mogelijkheden gekregen zou hebben", klinkt het bij Sporza.

"Wanneer je in de 1e ronde gedraft wordt, is je contract gegarandeerd. In de 2e ronde is dat niet het geval", legt Xhaët uit. "Oklahoma City heeft nu wel de rechten op Mitchell, maar hij zit nog niet in de NBA."

En Xhaët heeft uiteraard gelijk: er is een groot verschil tussen gedraft worden en ook effectief in de NBA spelen. "Kijk maar naar de tweederondepicks van de laatste 20 jaar: er zijn er meer die uiteindelijk níet in de NBA zijn terechtgekomen dan wél. Dat is de harde realiteit."

"We hebben nog geen nieuwe Belg in de NBA", zet Dennis Xhaët meteen de puntjes op de i over Ajay Mitchell , die als 38e gekozen werd in de Draft.

Kortom: er is misschien wel te veel jong talent bij de Thunder. "Ik denk dat hij bij andere teams mogelijk meer kansen gekregen zou hebben. Maar zeg nooit nooit. OKC heeft wel bewust een deal gesloten met de Knicks om Mitchell te kunnen kiezen als 38e. Dat doen ze niet zomaar. Dat stemt me wel hoopvol."

"Ik ben natuurlijk heel blij dat er voor het tweede jaar op rij een Belg gedraft is, maar ik weet niet of OKC de beste ploeg is voor hem. Het klopt inderdaad dat zij veel jong talent een kans gegeven hebben, maar je moet ze ook op het veld kunnen krijgen."

"Jalen Williams is hun op een na beste speler, die heeft ook graag de bal in zijn handen. Dan heb je nog jongens als Cason Wallace, Isaiah Joe, Alex Caruso die recent gekomen is én in de 1e ronde van de draft hebben ze met Nikola Topic ook nog een spelverdeler gekozen, ook al is die nog lang out. Dat zijn al 6 namen die voor Mitchell komen."

Een basisplaats, zoals Toumani Camara bij Portland, dat mag Mitchell wel sowieso op zijn buik schrijven: die stek is voorbehouden voor de Canadees Shai Gilgeous-Alexander, een van de beste point guards in de NBA. En er is nog meer, weet Xhaët.

"Dan zullen we weten of hij ook effectief een NBA-speler wordt. De voortekenen zijn wel gunstig. Als je kijkt naar hoe hij geëvolueerd is, dan denk ik dat hij zijn kans wel zal krijgen. Al vrees ik dat de Belgische NBA-fans nog even geduld zullen moeten oefenen."

De NBA-toekomst van Ajay Mitchell is nog niet verzekerd, zoveel is duidelijk. Wat is dan de volgende stap voor onze landgenoot? "De Summer League en het training camp komen eraan. Die worden voor hem heel belangrijk om zich te bewijzen. Daar zal heel veel van afhangen", weet Dennis Xhaët.

"De G League past ook wel in het traject van Mitchell, maar het is een moeilijk gegeven", gaat Xhaët voort. "Je kunt daar plots je kans krijgen bij een NBA-team en doorbreken, maar je kunt daar ook compleet vast komen te zitten."

"Het is een heel harde wereld. Ieder voor zich. Geen teambasketbal. Het is echt laten zien wat je kunt om een kans te krijgen in de NBA. Dat is wel pittig. Maar het is ook wel duidelijk dat Mitchell maar één doel voor ogen heeft en dat is in de NBA geraken."

"En ja, OKC geeft inderdaad veel kansen aan jongeren, maar dat biedt geen garantie. In de huidige ploeg zal hij volgens mij geen minuten krijgen in de NBA. Daarom ben ik ook niet overtuigd dat het een goeie bestemming is voor hem. Er waren betere mogelijkheden", besluit Xhaët.