Max Verstappen mag aan de sprintrace in Oostenrijk vanaf de eerste plaats beginnen

Max Verstappen heeft in de kwalificaties voor de sprintrace in Oostenrijk de beste tijd neergezet. Met zijn Red Bull reed hij op de Red Bull Ring in een tactische kwalificatiesessie helemaal op het einde het beste rondje.

Zoveel mogelijk krachten en rubber sparen, dat leek het devies tijdens de kwalificaties voor de sprintrace in Oostenrijk. Dit zorgde ervoor dat in Q3 alle auto's tot op het laatste moment wachten om hun ultieme snelle ronde te rijden.



Dat deed Max Verstappen het best. Hij was 93 duizendsten sneller dan Lando Norris in zijn McLaren. Die laatste was op zijn beurt dan weer net iets rapper dan ploegmaat Oscar Piastri.

De eerste Ferrari vinden we pas op de 5e plaats terug. Carlos Sainz moest ook nog George Russell voor laten gaan.

Charles Leclerc (Ferrari) was de pechvogel van de dag. Hij kreeg een probleempje bij het buitenrijden van de pits en kon geen tijd noteren. Hij begint morgen vanaf de 10e plaats aan de race.