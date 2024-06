Deen Anders Foldager verslaat Jenno Berckmoes en Julian Alaphilippe op pittige aankomst in Slovakije

Weer feest voor Jayco - AlUla in Slovakije. Gisteren won de Australische formatie de ploegentijdrit, vandaag was het de beurt aan Anders Foldager om te vieren. Het is zijn eerste profzege.



Op de slotklim van 700 meter aan 6,7% sprong de Deen weg uit het wiel van Julian Alaphilippe. Jenno Berckmoes en Lukas Kubis mochten mee op het podium. Alaphilippe moest genoegen nemen met de vierde plaats.



Foldager neemt zo de leiderstrui over van ploegmaat Max Walscheid. Morgen staat er opnieuw een aankomst voor de punchers op het programma van de vijfdaagse rittenkoers.