Lotto-Dstny geeft Arnaud De Lie tijd in de Tour: "Reken hem niet af na de eerste sprint"

Met Arnaud De Lie en Maxim Van Gils heeft Lotto-Dstny twee duidelijke ijzers die op ritwinst jagen in deze Tour de France. De Lie heeft een geweldige boost gekregen als Belgisch kampioen, puncher Van Gils ziet al kansen in het openingsweekend.

Arnaud De Lie debuteert in de Tour. Drie dagen geleden won hij het BK en dat is natuurlijk een zeer geslaagde generale repetitie. "Zondag waren er veel emoties. Die dag was indrukwekkend, maar nu besef ik dat ik Belgisch kampioen ben", vertelt hij vanuit Italië.

"Er is meer rust en ik heb even kunnen genieten met mijn familie. Natuurlijk heb ik meer zelfvertrouwen gekregen, wat heel belangrijk is voor een sporter. Het is fijn, zo vlak voor mijn eerste grote ronde."

De Lie mikt op ritwinst, maar is spaarzaam met de grote uitspraken. "Het eerste doel was goed in vorm zijn en ervaring opdoen. Het wordt elke dag zwaar en je mag niet altijd alles geven."

"Het is goed om te leren en we zullen zien of het mogelijk is om mee te spelen voor de overwinning. Dat maandag al een eerste sprint wacht? Het plan is om mee te doen, maar als het te gek wordt, zal ik misschien remmen. Ik kan hier vooral veel leren."