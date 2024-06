Wat doen afgekeurde goals met de psyche van Romelu Lukaku? "Als het erom draait, is er altijd maar eentje die opstaat"

wo 26 juni 2024 10:43

Is het voorlopig wel of niet het toernooi van Romelu Lukaku? De Belgische topschutter aller tijden scoorde al het meest van alle spelers op dit EK, maar zag elk doelpunt afgekeurd worden door de VAR. Sporza Daily verdiepte zich in de impact van deze teleurstellingen op Lukaku: "Als hij alle kansen zou missen, zouden we een ander gesprek moeten hebben."

Romelu Lukaku is zonder twijfel de meest besproken Rode Duivel van het huidige EK. Onze recordspits deed al driemaal de netten trillen in Duitsland, maar werd telkens teruggefloten door de videoref. Twee keer stond Lukaku nipt offside, de andere keer was er licht hands van Openda. Toch vindt zijn ex-trainer Ariël Jacobs in Sporza Daily dat het belang van Lukaku voor dit België niet te onderschatten valt: "Mensen kijken enkel naar goals, maar vergeten zijn kwaliteiten als leider. Hij boezemt tegenstanders angst in. Hoe hij wegdraait van sterke tegenstanders in de grote rechthoek, zo hebben we er niet veel lopen." "Dat is een zorg die we ons wel moeten maken richting de toekomst. Romelu wordt al 10 jaar de grond in geschreven als het minder gaat en de hemel in geprezen als het wel goed gaat. We hebben heel vaak gehoord dat andere spitsen moesten spelen, maar als het erom draait, is er altijd maar eentje die opstaat. Dat is Lukaku."

Met een goede spits en een goede doelman kan je erg ver geraken. Die goede spits hebben we met Lukaku. Wesley Sonck

Voormalig Red Flame Femke Maes ziet ook geen problemen bij Lukaku: "Ik vind dat hij een heel goed toernooi aan het spelen is, hij heeft gewoon pech met die afgekeurde doelpunten." "Hij is heel aanwezig en doet waarvoor hij er staat. Je kan de bal eraan kwijt, hij kaatst goed, maar kent gewoon pech in de afwerking. Naarmate we verder zouden gaan, zal hij steeds belangrijker worden voor deze ploeg", blijft ze vol vertrouwen. Dat vertrouwen is ook aanwezig bij Wesley Sonck, voorganger van Lukaku in de spits bij de Rode Duivels. "Wanneer je een goede diepe spits en een goede doelman hebt, kan je erg ver geraken. Die goede diepe spits hebben we gewoon. Al waren de afgekeurde doelpunten wel correct, helaas."

Lukaku had met 3 afgekeurde goals op dit EK al reden genoeg om te balen.

Geen tijd om te rouwen

Niet enkel het afkeuren van de goals doet pijn voor Lukaku, ook de manier waarop kan moeilijk zijn om te accepteren. Telkens werd een uitgebreide viering gevolgd door de teleurstelling van een vergald feestje. Wat dat doet met een spits? "Voetbal is een snelle sport, tijd om te rouwen is er niet", weet Sonck. "De bal wordt opnieuw neergelegd en je gaat door naar de volgende actie." Zulte Waregem-spits Jelle Vossen heeft ervaring met de VAR: "Je komt van een gevoel van ontlading in onzekerheid terecht tijdens de check. Bij mij is het dan steeds ontgoocheling wanneer het doelpunt ontnomen wordt." "De technologie zorgt er wel voor dat het objectief is, daar is geen discussie over. Het gevoel van ontgoocheling naar euforie is gewoon moeilijk."

Lukaku staat wel op de juiste plaats en schiet de ballen binnen. Jelle Vossen

Die technologie zorgt er dus voor dat Lukaku nog steeds droog staat op dit EK. Al zijn Sonck en Vossen er rotsvast van overtuigd dat geldige goals wel komen. "Het is niet dat het niet lukt", zegt Sonck. "Lukaku doet wat hij moet doen, ik denk niet dat die afgekeurde goals veel aan zijn moraal veranderen. Als hij alle kansen zou missen, zouden we een ander gesprek moeten hebben." Vossen deelt die mening: "Het is zeer spijtig voor hem, maar Lukaku staat wel op de juiste plaats en schiet de ballen binnen. Dat mag je zeker niet vergeten. Ik zou mij in zijn plaats niet te veel zorgen maken, hij heeft ook ervaring genoeg. Als hij er eentje maakt, denk ik ook dat de rest wel snel zal volgen. Het is het verhaal van de ketchupfles." Hopelijk loopt de ketchupfles vanavond al leeg tegen Oekraïne.