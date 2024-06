Hebben zelfs grootste critici Romelu Lukaku omarmd? "Zijn haat-liefdeverhouding met Duivels is veranderd"

Niemand twijfelt nog aan het belang van recordschutter Romelu Lukaku bij de Rode Duivels. Of toch? Met een hattrick aan afgekeurde goals op Euro 2024 waren de groepsmatchen tot dusver frustrerend voor de Belgische spits. "Maar ik heb nu het gevoel dat iedereen Lukaku meer die goal gunt, terwijl er op vorige toernooien meer kritiek kwam", opent Tess Elst een discussie in Dat is fussball.

"Anderzijds denk ik: laat het nog maar een match aanslepen. Dan wordt hij nog bozer, komen we in de knock-outfase en blaast hij alle verdedigers omver. Ik zie het zeker goed komen."

"Het is een beetje dubbel", pikt Alexandre Mestag in. "Hij speelt goede wedstrijden en frustreert zich in het feit dat hij niet scoort. Daardoor krijg je wel wat medelijden. Mocht Lukaku slecht spelen, zou er waarschijnlijk meer kritiek zijn."

Dat Lukaku boos of gefrustreerd zou rondlopen, heeft Bavo niet gezien bij zijn passages op het EK.

"Ik deel ook niet het gevoel dat iedereen hem alles gunt, want ik zie op Instagram veel posts verschijnen die lachen met Lukaku", deelt hij. "Ik vind dat heel jammer, want hij betekent heel veel voor ons voetbal in het algemeen. Ik geloof dat zijn tijd gaat komen."



Al ziet Arnar Vidarsson het anders: "Ik denk dat de perceptie rond zijn persoon anders is."

"Hij is - samen met De Bruyne en Vertonghen - de ouderdomsdeken van de ploeg. Een paar jaar geleden was hij op zijn absolute top, dan wordt er ook meer van hem verwacht."

"Ik denk dat die haat-liefdeverhouding bij de Rode Duivels aan het veranderen is en de mensen hem meer gunnen", gaat de IJslander voort. "We beseffen hoe belangrijk hij is voor het team. Hij is ook iemand die veel tijd spendeert aan mensen rondom het team."

Dat klinkt als een spits die je dat langverwachte goaltje gunt, toch?