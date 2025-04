"Maf monsterseizoen" van Matz Sels wordt almaar straffer: "Hij wil toch Champions League volgend jaar?"

Zaterdag nog maar eens de grote penaltyheld van Nottingham Forest, woensdag ook nog eens een clean sheet tegen Man. United. Matz Sels onderstreepte in de afgelopen week opnieuw wat een impressionant seizoen hij aan het keepen is. Iets waar het 90 Minutes-panel toch nog eens wou bij stilstaan. "Hij wil zich toch tonen in de Champions League volgend jaar?"

Een verdiende lofzang, al vindt De Coster ook dat het in ons land nog niet voldoende doordringt hoe Sels keer op keer paraat staat. "Ik heb soms de indruk dat we er te weinig bij stilstaan wat voor een maf goed seizoen hij speelt", claimde de presentator.

"Hij zorgt er bijna in zijn eentje voor dat ze opnieuw doorbekerden", sneed Gilles De Coster het thema aan in 90 Minutes. "Eerst pakt hij uit met een wereldsave op het einde en dan redt hij nog eens 2 strafschoppen."

Ook afgelopen weekend was het weer prijs. Sels kroonde zich in de kwartfinale van de FA Cup tegen Brighton al voor de derde ronde op een rij tot penaltyheld. Duidelijk geen toeval meer.

Frank Boeckx heeft zelf ervaring zat onder de lat en kon niet anders dan meegaan in het verhaal van De Coster. "Hij speelt een monsterseizoen. Kijk maar naar die tweede penalty die hij redt."

"Dat was een keiharde trap. Je bent op voorhand ook al gebrieft en je hebt een plannetje klaar. Als je dan plots kan aanpassen omdat je ziet dat een speler anders aanloopt ... Dat is snel denken, snel handelen én vertrouwen hebben."

Maar zoals gezegd: Sels doet het niet alleen in de FA Cup of in strafschoppenreeksen uitstekend. In de Premier League staat zijn clean sheet-teller sinds dinsdagavond op 13.

En met zulke straffe cijfers mag Sels nóg ambitieuzer zijn, vindt de ex-doelman. "Ik las in een interview dat die clean sheets geen persoonlijk doel zijn voor hem. Het doel is gewoon de top 4 met zijn ploeg."

"Maar dan denk ik: maak er toch gewoon een persoonlijk doel van, want van het ene komt het andere. Als je die clean sheets haalt, beland je ook in de top 4."