UAE voor de Tour de France: Tadej Pogacar omringd door sterrenensemble

Met een enorme overmacht won Tadej Pogacar eerder dit jaar de Ronde van Italië. Heeft hij nog voldoende in de tank om hetzelfde te laten zien in de Ronde van Frankrijk? Aan zijn team zal het niet liggen, want UAE Team Emirates oogt impressionant, met Adam Yates, João Almeida en Juan Ayuso als luitenanten. De Belgische inbreng komt er van Tim Wellens.