Niet meer de snelste auto, wel de snelste rijder: hoe Max Verstappen de problemen van Red Bull maskeert

Een kakofonie van vreugdeklokken en alarmbellen bij Red Bull. Terwijl teambaas Christian Horner de 7e overwinning van het seizoen viert, maakt Max Verstappen zich zorgen over de kloof met de concurrentie. Een kloof die de drievoudige wereldkampioen in zijn eentje in stand houdt.

Na 7 poleposities op een rij werd de drievoudige wereldkampioen nu al voor de 3e keer op een rij geklopt in de kwalificaties. En ook in de races moet Verstappen nu tot de laatste ronde knokken, een immens verschil met vorig seizoen.

Norris in Barcelona: "Ik had moeten winnen."

Norris in Canada: "Ik had moeten winnen."

We willen de snelste zijn, maar dat zijn we niet.

Niet voor het eerst dit seizoen luidde Verstappen dan ook de alarmbellen op het Circuit de Catalunya.

"McLaren is sneller over een ronde. We moeten echt hard werken om onszelf te verbeteren", zei de Red Bull-kopman na de kwalificaties. "We willen de snelste zijn, maar dat zijn we niet. Daar ben ik al langer bezorgd over."

En die zorgen namen nog wat toe na de GP in Spanje. Konden Verstappen en Red Bull nog excuses inroepen in Monaco (korte, trage bochten), Miami (bandenslijtage) en Montréal (hobbelig circuit), dan vonden ze in Spanje een circuit op maat.

Toch was niet de RB20, maar wel de MCL38 de rapste bolide in Catalonië. "We waren weer niet de snelste", zag ook Verstappen. "We kunnen dit niet het hele seizoen volhouden."