Verstappen houdt hongerige (en snellere) Norris ook af in Spanje

zo 23 juni 2024 16:33

Grote Prijs van Spanje 66 rondes Circuit de Barcelona-Catalunya Max Verstappen einde

Net als twee weken geleden in Canada heeft Lando Norris de kans laten liggen om een race te winnen. De polesitter was misschien wel de snelste in Spanje, maar hij moest opnieuw zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Lewis Hamilton mocht mee het podium op, de eerste keer dit seizoen.

Start! Norris verspeelt poleposition

Lando Norris had Max Verstappen met 2 honderdsten afgetroefd in de kwalificaties en mocht in Spanje voor de tweede keer in zijn carrière vanaf de pole vertrekken. Norris zette zijn ellebogen om Verstappen af te houden bij de start, maar dat lukte niet. De Brit viel zelfs terug naar de vierde plaats, terwijl George Russell de leiding overnam. Lang reed de Mercedes-man niet op kop. Eens Verstappen op zijn schouder kwam tikken, moest hij weer achteruit.

Verstappen in de verdediging

Lando Norris en zijn snelle McLaren rukten snel weer op, maar net als in Canada koos zijn team voor late pitstops. Keer op keer verloor de Brit seconden. Seconden die hij snel weer goedmaakte, tot Max Verstappen hem in zijn achteruitkijkspiegels zag. "Norris is zijn banden niet aan het sparen", kreeg de WK-leider te horen van zijn team. "We gaan voor strategie 10."



Eens Verstappen die code begrepen had, was Norris eraan voor de moeite. Hij naderde nog tot op 2 seconden, maar net als twee weken geleden in Canada moest hij vrede nemen met P2. Voor Lewis Hamilton (Mercedes) werd het P3, zijn eerste podiumplaats van het seizoen.

Norris: "Ik had deze race moeten winnen"

Lando Norris besefte dat hij een mooie kans had laten liggen. "Ik had deze race moeten winnen", sprak de Brit ontgoocheld. "Mijn start was slecht, zo simpel is het." "De auto was nochtans ongelooflijk, we waren de snelste vandaag", zei Norris nog. Wat Max Verstappen beaamde. "Nadat ik aan de leiding was gekomen, heb ik verdedigend moeten rijden. Lando en McLaren waren erg snel vandaag." De WK-leider boekte zijn 7e zege van het seizoen (op 10). "Het was krap, maar dankzij een agressieve strategie op het einde is het ons toch gelukt."

GP Spanje klassement Pos. Rijder Constructeur Tijd Punten 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1u28'20"227 25 2 Lando Norris McLaren + 2"219 19 3 Lewis Hamilton Mercedes + 17"790 15 4 George Russell Mercedes + 22"320 12 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari + 22"709 10 6 Carlos Sainz Scuderia Ferrari + 31"028 8 7 Oscar Piastri McLaren + 33"760 6 8 Sergio Perez Red Bull Racing + 59"524 4 9 Pierre Gasly Alpine + 1'02"025 2 10 Esteban Ocon Alpine + 1'11"889 1 11 Nico Hülkenberg Haas F1 Team + 1'19"215 0 12 Fernando Alonso Aston Martin + 1 lap(s) 0 13 Guanyu Zhou Kick Sauber - Ferrari + 1 lap(s) 0 14 Lance Stroll Aston Martin + 1 lap(s) 0 15 Daniel Ricciardo RB - Honda RBPT + 1 lap(s) 0 16 Valtteri Bottas Kick Sauber - Ferrari + 1 lap(s) 0 17 Kevin Magnussen Haas F1 Team + 1 lap(s) 0 18 Alexander Albon Williams Racing + 1 lap(s) 0 19 Yuki Tsunoda RB - Honda RBPT + 1 lap(s) 0 20 Logan Sargeant Williams Racing + 2 lap(s) 0

In de WK-stand leidt Max Verstappen met 69 punten voorsprong op Lando Norris. Volgende week koersen de Formule 1-rijders in Oostenrijk.