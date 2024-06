Max Verstappen is op zijn hoede voor Lando Norris: "Onze auto moet echt sneller"

Max Verstappen (Red Bull) is er het voorbije weekend opnieuw in geslaagd om voor Lando Norris te eindigen, maar de WK-leider geeft toe dat de Engelsman momenteel over een sterkere machine beschikt. "Ik heb gewonnen, maar ik was niet de snelste", blikt Verstappen terug op de GP van Spanje.

Max Verstappen gaf na zijn zege in de Grote Prijs van Spanje toe dat hij hard had moeten werken voor de winst.

"Lando Norris ging heel snel. Een agressieve strategie was in de slotfase nodig om mijn leiderspositie te verdedigen en gelukkig pakte die goed uit", zei de drievoudige wereldkampioen.

"Ik heb gewonnen, maar ik was niet de snelste. McLaren was sneller en kon zijn banden beter beheren. Zij maken nu nog kleine fouten en wij doen dat als team niet, maar dit kunnen we niet het hele seizoen volhouden. Dat baart ons zorgen, want we zullen onze auto echt sneller moeten maken."