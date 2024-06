Nafi Thiam verzaakt aan BK, ze springt wel hoog in Diamond League van Parijs

Net als Alexander Doom kiest ook Nafi Thiam in de aanloop naar de Spelen in Parijs om het BK van komend weekend links te laten liggen. De olympische kampioene op de zevenkamp van 2016 en 2021 doet voor Parijs 2024 enkel nog mee aan het hoogspringconcours in de Diamond League van Parijs op 7 juli.

Thiam had na haar Europese titel in Rome begin juni aangekondigd dat ze richting Olympische Spelen nog een of misschien meer losse voorbereidingswedstrijden zou afwerken.



Bij de Diamond League kan ze zich al eens testen op Parijse bodem, al vindt de competitie wel plaats in het Stade Charléty en niet het Stade de France.



"Het is voorlopig de enige voorbereidingswedstrijd van Thiam voor de Spelen", gaf haar management mee.