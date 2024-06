Luka Elsner (ex-Union en -Standard) volgt Will Still op als coach in Reims

Stade Reims heeft Luka Elsner voorgesteld als nieuwe trainer. Elsner volgt Will Still op bij de Franse eersteklasser. De 41-jarige Sloveen was in het verleden al coach bij Union, Kortrijk en Standard.

Sinds de zomer van 2022 was Luka Elsner aan de slag bij Le Havre. Hij loodste de Franse tweedeklasser naar de Ligue 1 en wist dit seizoen met een 15e plaats het behoud te verzekeren.



Nu kiest Elsner voor een stapje hogerop bij Reims, de club van Belgen Thibault De Smet, Thomas Foket en Maxime Busi. Daar was Will Still tot begin mei nog trainer.



"Ik wil mijn capaciteiten inzetten om jong talent te helpen ontwikkelen en het beste uit iedereen binnen de club te halen", klinkt het bij Elsner. "Ik wil grote ambities mengen met nederigheid."



De 41-jarige Elsner is in België geen onbekende naam. In 2019 behaalde hij met Union, toen nog in de tweede klasse, de halve finales van de Beker. Vanaf januari 2021 coachte de Sloveen KV Kortrijk.



In oktober van dat jaar verliet hij Kortrijk om bij Standard aan de slag te gaan. Daar bleef hij tot april 2022.