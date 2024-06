BEKIJK - Owngoal na 5 minuten, wissel op het half uur: Koeman laat speler afdruipen na valse start Nederland

Dit was niet het begin waar Nederland op gehoopt had. Na amper 5 minuten plaatste pineut Donyell Malen - bij zijn eerste basisplaats - de bal pardoes in eigen doel. Maar niet de Nederlandse vleugelaanvaller, wel Joey Veerman werd geslachtofferd. De middenvelder van PSV moest op het half uur afdruipen na een vroege tactische wijziging van bondscoach Koeman. Bekijk beide fasen.