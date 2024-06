Zal Belgische tricolore Arnaud De Lie vleugels geven in de Tour? "Die trui is een magneet"

ma 24 juni 2024 16:47

Met de Belgische kampioenstrui de Tour rijden is niet iedereen gegeven. Laat staan een rit winnen in die trui. Frank Hoste kan er wel over mee spreken. Hij won in 1982 in de Belgische driekleur. Hoste overschouwt wat het voor Arnaud De Lie kan betekenen. "Het is vooral voor de ploeg een boost."

Met de Belgische driekleur om de schouders zal Arnaud De Lie opvallen in het peloton. Frank Hoste kent het gevoel. Hij won in 1982 het Belgisch kampioenschap in Tertre en mocht dat jaar voor de 3e keer naar de Tour.



"Iedereen kent die trui en de toeschouwers blijven juichen, zelfs als je 10 minuten achter het peloton rijdt in een bergrit. Die trui is een magneet", vertelt Hoste.



"Maar in een sprint is het een ander verhaal. Andere sprinters gaan niet uit de weg en je moet het vooral zelf doen."



Hoste opende zijn rekening in de Tour in de driekleur. Het was zijn eerste van in totaal 5 Tourritten (3 in 1984, 1 in 1986). Hij ziet ook voor De Lie kansen om dit jaar al te winnen in de tricolore.



In de Ronde van Frankrijk kan je al eens voor verrassingen komen te staan. Frank Hoste