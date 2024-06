Lierse gaat het nieuwe seizoen in met coach Christophe Grégoire

Tweedeklasser Lierse heeft met Christophe Grégoire een nieuwe trainer aangesteld. De voormalige voetballer van Moeskroen, Anderlecht, Gent en Charleroi ondertekende op het Lisp een contract voor twee seizoenen en is de opvolger van Sven Vandenbroeck.

Christophe Grégoire deed als trainer ervaring op bij Sprimont, Seraing en Virton.

"Ondanks de vaak moeilijke werkomstandigheden is hij er steeds in geslaagd om goed werk te leveren. Onze kersverse coach staat bekend voor een aanvallende speelstijl waarbij hij rekent op veel intensiteit van de spelers", staat te lezen in een persbericht van Lierse.

Grégoire volgt Sven Vandenbroeck op. Hij coacht komend seizoen Zulte Waregem.

Vorig seizoen eindigde Lierse op de 11e plaats in de Challenger Pro League.