Logan Vanhuys grijpt in Rome naast olympische limiet op 1.500 meter vrije slag

Logan Vanhuys is er in Rome niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de 10 kilometer in open water op de Olympische Spelen. Tijdens de Trofeo Sette Colli bleef onze landgenoot op de 1.500 meter vrije slag steken op een tijd van 15'39"00. De limiettijd voor Parijs ligt op 15'00"99.

In Rome vindt momenteel de prestigieuze Trofeo Sette Colli plaats in het groot bad.



Logan Vanhuys wilde zich in de Italiaanse hoofdstad via de 1.500 meter vrije slag proberen te plaatsen voor de 10 kilometer in open water op de Olympische Spelen in Parijs.



De limiettijd op de 1.500 meter vrije slag lag op 15'99"00, maar die haalde de 27-jarige Belg met zijn 15'39"00 dus niet.



Vorige week woensdag werd Vanhuys nog vijftiende op de 10 kilometer in open water op het EK in Belgrado.