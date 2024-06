Logan Vanhuys opent het EK zwemmen voor België met 15e plaats op 10 kilometer

In Servië is het EK zwemmen van start gegaan, met op de eerste dag onder meer de 10 kilometer in open water. Logan Vanhuys verdedigde er de Belgische eer. Hij eindigde op de 15e plaats.

Voor Logan Vanhuys zijn het zijn 3e Europese kampioenschappen zwemmen. In 2018 debuteerde hij op zijn 21e met een 19e plaats op de 10 kilometer, twee jaar geleden was hij goed voor een 14e plaats.



Die positie kon hij in Ada Ciganlija niet verbeteren. Aan de Italiaan Gregorio Paltrinieri viel er in ieder geval niet veel te beginnen. Hij won met meer dan 20 seconden voorsprong op Marc-Antoine Olivier (Fra) en David Bethlehem (Hon).

Op iets minder dan 4 minuten van Paltrinieri tikte Vanhuys als 15e aan, op 29 deelnemers.



Aan zijn olympische kansen verandert dit resultaat niets meer, want die waren al gaan vliegen. Hiervoor moest hij begin dit jaar bij de beste 13 eindigen op het WK in Doha.