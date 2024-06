KAA Gent verliest 16-jarig goudhaantje Jorthy Mokio aan Ajax: "Een schitterend talent"

Wat al langer in de lucht hing, is nu ook officieel. Jorthy Mokio (16) verlaat KAA Gent en trekt naar Ajax. De jonge centrale verdediger stond in de belangstelling van een resem Europese topclubs, maar tekent nu dus voor 3 seizoenen in Amsterdam.

Het kan snel verkeren in het voetbal.



Op 23 april sloop Jorthy Mokio nog de top 3 binnen in het lijstje van jongste basisdebutanten in onze vaderlandse competitie, nu trekt het toptalent de poort van de Planet Group Arena definitief achter zich dicht.



De overstap komt alvast niet als een grote verrassing, want er bestond al langer veel onduidelijkheid over de toekomst van het goudhaantje. Mokio had namelijk nog steeds geen profcontract getekend in Oost-Vlaanderen.



Na een visiteronde aan een heleboel topclubs valt de beslissing nu uiteindelijk op Ajax. Extra pijnlijk voor de Buffalo's: de Amsterdammers moeten alleen maar een beperkte opleidingsvergoeding betalen.

Eerder haalde Ajax met Mika Godts ook al dat andere Belgische supertalent op jonge leeftijd weg en - als we wat verder teruggaan - Rayane Bounida. Het vertrouwen in Mokio is in ieder geval groot: "Hij is een schitterend talent", zegt technisch directeur Alex Kroes.

"Er waren veel clubs in hem geïnteresseerd. Onze scouts hadden Mokio al een tijdje op de korrel. We hebben er dan ook alles aan gedaan om hem naar Ajax te halen. We geloven allemaal dat hij een prachtige toekomst tegemoet gaat. Hij zal meteen aansluiten bij de voorbereidingen van de A-kern."