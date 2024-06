Albanees Mirlind Daku 2 matchen geschorst voor haatdragende gezangen na match tegen Kroatië

Mirlind Daku viel in de match tegen Kroatië in de 82e minuut in. Na het laatste fluitsignaal stopte een Albanese supporter hem een megafoon in de hand en toen ging het mis.



Daku zong, samen met de fans, enkele beledigende gezangen aan het adres van Noord-Macedonië en Servië.



Een dag later bood de aanvaller dan wel zijn excuses aan, maar Servië diende toch een officiële klacht in en daar geeft de Europese voetbalbond nu gehoor aan.



Daku wordt 2 matchen geschorst. Hij mist dus sowieso de laatste match van Albanië tegen Spanje en ook nog een eventuele 1/8e finale of de eerstvolgende match in de Nations League.



De UEFA gaf de Albanese bond ook een boete van 47.500 euro, voor de veldbestorming, pyrotechnisch materiaal en provocerende gezangen. Tegenstander Kroatië kreeg ook 27.500 euro boete.