Skateboardster Lore Bruggeman zo goed als uitgeteld voor Olympische Spelen

Het ziet ernaar uit dat ons land deze keer geen skateboarders zal afvaardigen naar de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Boedapest heeft Lore Bruggeman (22) niet de nodige punten kunnen sprokkelen. "De kans is zeer klein dat ze Parijs haalt", beseft Kevin Bronckaers van Skate Vlaanderen.

Die ranglijst wordt afgesloten na het kwalificatietoernooi in Boedapest. "De kans is zeer klein dat Lore de Spelen haalt. We geven het nog 10 procent."

"In Boedapest zette ze wel de run neer die ze voor ogen had. Daar heeft ze ook de nodige punten voor gekregen, maar onvoldoende voor een plaats in de halve finales", vertelt Kevin Bronckaers, technisch directeur skateboarden bij Skate Vlaanderen.

Lore Bruggeman had wat goed te maken na haar offday vorige maand in Shanghai (China).

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest kunnen de skateboarders dit weekend een ultieme gooi doen naar een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs.

Op de Olympische Spelen van Tokio stond skateboarden voor het eerst op het programma.

Met Axel Cruysberghs en Lore Bruggeman had ons land twee deelnemers in het olympisch skatepark, op de Place de la Concorde in Parijs zal wellicht niemand voor Team Belgium skaten.

Kevin Bronckaers: "Naast Lore zetten we vol op de jeugd in. Met tieners als Mila Coolen en Beau Brunclair mikken we op Los Angeles 2028 en Brisbane 2032. Later dit jaar nemen ze alvast deel aan het WK in Rome."