Wat beweegt Anna van der Breggen tot haar opvallende comeback? "Er is veel veranderd in haar leven"

Gisteren maakte SD Worx-Protime bekend dat meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen (34) vanaf volgend seizoen weer op de fiets kruipt. Gisteren reageerde onze cocommentator Ine Beyen al verrast en ook bij ex-profrenster Marijn de Vries sloeg het nieuws in als een bommetje: "Dit had ik niet zien aankomen."

"Ook op trainingskampen kon ze blijkbaar nog goed mee op de fiets. Bovendien reed ze de laatste tijd ook regelmatig gravelwedstrijden", klinkt het bij De Vries. "De koers is eigenlijk nooit uit haar leven verdwenen."

"Ze heeft het fietsen ook nooit echt losgelaten. Als ploegleidster is ze altijd dicht bij het peloton gebleven."

Ook in Nederland werd de comeback van Anna van der Breggen als een donderslag bij heldere hemel onthaald.

Anna van der Breggen stopte na het WK in Leuven in 2021.

De koers is nooit echt ver weggeweest uit het leven van Anna.

"De laatste jaren heeft het vrouwenwielrennen ook enorme progressie geboekt, ook qua salaris is het interessanter geworden. Bovendien is er met de Tour de France een gamechanger gekomen. Dat alles maakt het natuurlijk enorm interessant om een comeback te maken."



Een stukgelopen relatie zou ook een rol gespeeld kunnen hebben in de beslissing van Van der Breggen. "Er is veel veranderd in haar leven. Dus dat kan ook een extra motivatie voor haar zijn."