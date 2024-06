SD Worx-Protime stunt met terugkeer van Anna van der Breggen (34) in het peloton

do 20 juni 2024 18:00

Anna van der Breggen zwaaide na het WK in Leuven in 2021 af.

Van de fiets naar de volgwagen en terug naar de fiets: Anna van der Breggen (34) mag zich vanaf 1 januari 2025 weer profrenster noemen. De Nederlandse veelwinnares stopte in 2021 met koersen, werd ploegleidster bij het Nederlandse topteam en maakt er nu haar comeback. Ze wordt dus ploeggenote van Lotte Kopecky. "Wil ik terugkeren als wielrenster, dan is daar nu de tijd rijp voor."

Eind 2021 kondigde Anna van der Breggen aan dat ze klaar was voor een nieuwe fase in haar leven, vandaag verrast de Nederlandse de hele wielerwereld met haar comeback. Van der Breggen was jarenlang een van de beste Nederlandse wielrensters en was het uithangbord van Boels-Dolmans, de voorloper van het huidige SD Worx-Protime. Bij die ploeg ging Van der Breggen als ploegleidster aan de slag na haar afscheid. Met SD Worx-Protime stapelde Van der Breggen de voorbije seizoenen de successen op, maar de wielermicrobe liet haar blijkbaar niet los. Van der Breggen waagt zich dus aan een rentree en wordt ploeggenote van onder meer Lotte Kopecky en Lorena Wiebes. Bij SD Worx-Protime vult ze mee het gat dat Demi Vollering er laat. De onderhandelingen met de Nederlandse kampioene over een contractverlenging liepen spaak en de winnares van de jongste Tour de France Femmes verkast wellicht naar FDJ-Suez. Die TDF is een blinde vlek op het palmares van Van der Breggen, aangezien de Tour de France pas in 2022 weer het levenslicht zag na een lange afwezigheid. Van der Breggen, die de voorbije maanden geregeld op haar gravelfiets sprong, werd twee keer wereldkampioene op de weg, pakte olympisch goud in Rio en won 7 keer de Waalse Pijl, 2 keer Luik-Bastenaken-Luik en 4 keer de Giro.

Anna van der Breggen in de volgwagen van SD Worx-Protime in overleg met Lotte Kopecky.

Liefde voor het spel en de competitie

De rentree van Van der Breggen komt als een donderslag bij heldere hemel. "Mijn

job als ploegleider vind ik ook mooi en uitdagend, maar ik besef dat ik dit werk over tien jaar ook nog kan doen. Wil ik terugkeren als wielrenster, dan is daar nu de tijd rijp voor. Ik heb daar enorm veel zin in", legt ze uit. "De motivatie is groot om na drie jaar weer op de fiets te stappen. Het is een spannende beslissing. Als ik de motivatie niet zou voelen, zou ik dit nooit kunnen. Dat was ook de reden waarom ik in 2021 na de Olympische Spelen in Tokio besloot om te stoppen. Ik deed al jaren hetzelfde en voelde dat ik moe was." "Jaar na jaar proberen de beste te zijn, eist veel van je. Ik heb veel wedstrijden kunnen winnen, maar fysiek en mentaal vergt het ook veel van je." "Na een periode van drie jaar waarin ik de wielersport van een andere kant heb bekeken, voel ik dat de motivatie en de wil om te fietsen weer helemaal terug is. Ik ben enthousiast om terug te komen." "Om weer te lijden op de fiets en om opnieuw met het team wedstrijden te rijden. Ik realiseer me nu hoeveel ik van het spel, de sport en de competitie houd.”

Ik zal meer genieten om opnieuw wedstrijden te rijden. Voor mij gaat het niet meer zozeer om het afvinken van wedstrijden of overwinningen, maar meer om het genieten van de sport en de competitie. Anna van der Breggen

"Mijn mindset zal anders zijn. Ik zal minder gefocust zijn op overwinningen in bepaalde wedstrijden of op het hebben van duidelijke doelen. Na deze lange pauze heb ik het gevoel dat het een voorrecht is om wedstrijden te kunnen rijden en wielrenner te zijn." "Ik zal meer genieten om opnieuw wedstrijden te rijden. Voor mij gaat het niet meer zozeer om het afvinken van wedstrijden of overwinningen, maar meer om het genieten van de sport en de competitie." "De komende zes maanden ga ik veel trainen om op niveau te komen. Ik hoop een goede opbouw te hebben. Ik ben benieuwd op welk niveau ik terug kan komen. Natuurlijk streef ik ernaar om een betere wielrenster dan in mijn vorige periode te worden." "Maar, dat blijft natuurlijk altijd de vraag: ben ik nog altijd een winnaar? Natuurlijk voel ik competitie in me. Ik wil altijd winnen. Dat betekent echter niet dat je altijd gaat of kunt winnen. Dat is ook prima, want dat maakt overwinningen die je hebt alleen maar mooier." "Juist wanneer je moet worstelen om ergens te komen, maakt dat de beloning later alleen maar mooier. Voor mij is het in ieder geval een voorrecht om straks in 2025 weer wielrenster te zijn.”

Anna van der Breggen: "Het werk in de volgwagen kan ik over tien jaar ook nog doen"

DNA van de ploeg

"Afgelopen winter werd ons duidelijk dat Anna weer gemotiveerd begon te raken om opnieuw wedstrijden te gaan fietsen. Wij hebben daar meteen enorm enthousiast op gereageerd", duidt teammanger Erwin Janssen. "Een kampioen als Anna van der Breggen wordt maar eens in de zoveel jaar geboren. Zij heeft voor onze ploeg tussen 2017 en 2021 vrijwel alle grote wedstrijden weten te winnen en is uitgegroeid tot een van de beste wielrensters aller tijden." "Anna is in die jaren, maar ook later als ploegleidster, uitgegroeid tot een van de cultuurdragers van ons team en heeft mede het DNA van onze ploeg gevormd. Zij heeft met haar inzet ons team naar een hoger niveau weten te brengen." "Wij hebben er alle vertrouwen in dat Anna het plezier in het wielrennen weer helemaal terug gaat vinden en ook als wielrenster opnieuw van grote waarde voor onze ploeg gaat zijn."

Ik denk dat het een goede keuze is en dat Anna zich die niet zal beklagen. Lotte Kopecky

Lotte Kopecky verwelkomt haar nieuwe ploeggenote: "Ik kijk ernaar uit om de komende jaren met Anna te koersen. Ik kwam net bij het team toen zij stopte en dat vond ik eigenlijk toen wel jammer." "Als je Anna op trainingskamp gewoon nog met ons zag meetrainen, dan reden we haar niet zomaar los, integendeel. Ik denk dat het een goede keuze is en dat ze zich die niet zal beklagen."