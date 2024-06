Het EK in 5 opvallende cijfers: altijd prijs, billenknijpen tot het einde en een verrassende "topscorer"

vr 21 juni 2024 16:21

De tijd vliegt als het plezant is. 18 matchen hebben we al achter de kiezen op EURO 2024, nog 18 te gaan. Exact halverwege het EK voetbal is de voetbalsupporter al verwend geweest. Wij pikten er voor jou 5 opvallende statistieken uit.

1. Geen enkele brilscore

De Belgische fans mogen dan al serieus gevloekt hebben, de neutrale voetballiefhebber wordt op zijn wenken bediend.



Na 15 wedstrijden eindigde nog geen enkele wedstrijd op 0-0.



Sterker nog: gemiddeld vielen er 2.48 goals per match.



Om de 36 minuten mag er iemand vieren op dit EK. Doelpunten, doelpunten en nog eens doelpunten dus.



Kijken we even terug naar het WK voetbal in Qatar, was dat groot toernooi een pak minder interessant. Na 18 matchen stond de teller gelijke spelen daar al op 5.



"Die Mannschaft" kon al het meest het net laten trillen: 7 keer om precies te zijn.

2. Pijnlijke goals

Musiala mag dan wel de topschutter zijn met 2 doelpunten, eigenlijk zitten we met een bijzondere concurrent.



Op dit EK vielen er al 5 eigen doelpunten te noteren. Op een totaal van 47 doelpunten is dat 1/10. Van slechte dagen op het werk gesproken.



Om het ook nu te kaderen: Tijdens het ganse WK in Qatar scoorden slechts 3 spelers in hun eigen doel.



Het "festijn der own-goals" begon al tijdens de openingsmatch van dit EK.



Antonio Rüdiger kopte knullig de 4-1 in zijn eigen doel. Ook Wöber (Oostenrijk), Hranac (Tsjechië), Calafiori (Italië) en Gjasula (Albanië) waren hetzelfde lot beschoren.



Die laatste kon zijn foutje wel zelf recht zetten. De middenvelder bracht zijn land opnieuw op gelijke hoogte tegen Kroatië in de allerlaatste minuut van de wedstrijd.



Bekijk alle own-goals hieronder.

3. 41 verschillende doelpuntenmakers

38 verschillende doelpuntenmakers na elkaar. Van een bijzondere statistiek gesproken.



Het duurde tot speeldag 2 toen Jamal Musiala de eerste was die twee keer kon scoren. Ondertussen hebben we op dit EK al 41 verschillende doelpuntenmakers in totaal.



Iedereen wil duidelijk zijn goaltje meepikken.



Daarbij dus wel nog steeds geen Belg. Komt daar morgen tegen Roemenië verandering in?

4. Penalty-overtredingen op één hand te tellen

Is het toeval of wordt er gewoon heel puik verdedigd in de zestien?



Slechts twee keer wees een scheidsrechter naar de stip.



Duitsland pakte het cadeautje uit, Kroatië vergat zichzelf te trakteren.



Bruno Petkovic faalde oog in oog met Spanje-doelman Unai Simón, in de herneming werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel.



Zo is Kai Havertz de enige die al van elf meter kon scoren.

Petkovic faalde vanop de stip.

5. Strijden tot het bittere eind