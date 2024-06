Belgian Cats spreken olympische medailleambitie uit: "We kunnen ons niet verstoppen als Europees kampioen"

De (voor)selectie is gemaakt, de olympische outfits zijn uitgekozen en de eerste trainingen zijn achter de rug. De voorbereiding van de Belgian Cats voor de Olympische Spelen is nu echt op gang gekomen. Na de teleurstelling van Tokio zakken de nationale basketvrouwen met een duidelijke ambitie af naar Parijs. "Het is goed dat we van een medaille kunnen dromen, dat sterkt ons."

"De mindset is nu anders. Destijds zouden we wel zien waar het schip strandt, nu gaan we met de ambitie van een halve finale en een medaille naar Parijs."

Binnen anderhalve maand in Parijs krijgen de Cats hun kans op revanche. "We hebben veel geleerd uit die ervaring", vertelt Delaere op de mediadag van de Cats in de Lange Munte in Kortrijk. "Zoiets willen we niet opnieuw meemaken."

Antonio Delaere denkt niet graag terug aan de vorige olympiade. De Belgian Cats speelden in Tokio een geweldig toernooi, maar verloren in de kwartfinale tegen gastland Japan na een thriller van formaat.

"Als Europees kampioen kan je je niet meer verstoppen. Het is ook goed dat we van die medaille mogen dromen, dat sterkt ons. Ik zie in Parijs zo'n acht medaillekandidaten, en wij horen daar bij."

Waar coach en speelsters de voorbije maanden altijd terughoudend waren om het woord medaille in de mond te nemen, is het stiekeme doel nu ook echt uitgesproken.

Als de Belgen straks een gooi willen doen naar het podium, zal er vooral gekeken worden naar vaandeldraagster Emma Meesseman. Het icoon van de Cats leeft voorlopig relaxed toe naar de Spelen.

"Toen we eergisteren in de Boutique Olympique onze outfits konden gaan uitkiezen, kwam het wel even binnen dat we naar de Spelen gaan", vertelt Meesseman. "Nu denken we er nog niet aan, maar dat komt wel eenmaal we in die zone zitten. Dit is bekend terrein voor ons."



De groep bij de Cats is nog niet voltallig, want sterkhoudsters Julie Allemand (geblesseerd) en Julie Vanloo (actief in de VS) moeten nog aansluiten.



"Natuurlijk heb je liefst iedereen er meteen bij, maar Julie Vanloo is enorm aan het evolueren in de WNBA, dus dat komt ons erg ten goede. Maar veel aanpassing zal ze sowieso niet nodig hebben. Ook Julie Allemand kent ons heel goed."