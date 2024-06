Manager Belgian Cats op bezoek bij Julie Vanloo in de VS: "Ze hoort thuis in WNBA"

wo 19 juni 2024 08:59

Julie Vanloo is op haar 31e bezig aan een sterk debuutseizoen in de WNBA. Ze mist daardoor wel het grootste deel van de voorbereiding op de Olympische Spelen met de Belgian Cats. Toch ziet Sven Van Camp, de manager van de Cats, geen reden tot ongerustheid: "Ze heeft maar 2 dagen nodig om ingespeeld te raken."

"Julie Vanloo is in de WNBA terechtgekomen in een heel competitieve omgeving. Eentje waar ze helemaal in thuishoort."



Aan het woord is Sven Van Camp, de manager van de Belgian Cats. Hij zocht Vanloo afgelopen week op in de Verenigde Staten bij de Washington Mystics..



"Het gaat heel goed met haar. Ze heeft het naar haar zin in de WNBA. Al is haar programma wel zwaar. De komende 4 weken moet ze nog 11 wedstrijden spelen."



"Dan helpt het natuurlijk dat ze goed in haar vel zit. Ze is ook perfect geïntegreerd in de ploeg. De Mystics en Vanloo vormen een perfecte match."



Julie doet perfect wat van haar verwacht wordt Sven Van Camp

Dat ze goed in de groep ligt, is ook zichtbaar op het veld.



"We wisten op voorhand niet dat ze überhaupt bij het team zou komen. Daarvoor moest ze eerst het trainingskamp overleven. En dat ze bij de 12 hoorde, was nog altijd geen garantie op speelminuten."



"Maar ja, ze speelt nu veel én goed (gemiddeld 8 punten en 5 assists per wedstrijd, red.). Ze mag elke wedstrijd meer dan 20 minuten spelen en mocht zelfs al starten. Het vertrouwen dat ze krijgt, zie je ook op het veld."



"Ze brengt zowel diepte, intensiteit als organisatie. Julie doet perfect wat van haar verwacht wordt."



Kleine domper op de feestvreugde: de Washington Mystics verloren hun eerste 10 wedstrijden. Een negatief unicum in de carrière van Vanloo.



"Ze had dat nog nooit meegemaakt en dat is uiteraard niet leuk. Je ziet ook dat dat weegt op de ploeg. Maar ze zijn elke wedstrijd blijven vechten, en zo'n reeks kan natuurlijk niet blijven duren."



In het Sportpaleis was blijkbaar meer sfeer Sven Van Camp

Tegen Atlanta Dream boekten Vanloo en co. vorige week eindelijk hun eerste overwinning. Met Van Camp als bevoorrechte getuige.



"De sfeer na de wedstrijd was heel uitgelaten. Daar moet ik geen tekening bij maken, hé. Het was een hele opluchting dat ze die eerste overwinning over de streep konden trekken."



De Mystics wisten ook hun volgende wedstrijd thuis tegen Chicago te winnen. Komende nacht zullen ze proberen verder te gaan op dat elan tegen het Indiana van sensatie Caitlin Clark. Over de vorige wedstrijd tegen Clark had Vanloo nog een leuke anekdote verteld aan Van Camp.



"Julie zei dat het heel speciaal was om tegen Clark te spelen, voor een publiek van 20.000 man. Maar ze vond toch dat er in het Sportpaleis meer sfeer was. Daar kwamen de mensen echt kijken voor het basketbal, terwijl ze in Amerika gewoon voor één speler komen."



(lees voort onder foto)

Richting Olympische Spelen: "Onze taak om haar relatief uitgerust te krijgen"

Van Camp blikte ook al eens vooruit naar de Olympische Spelen. Nog een extra laagje op het al zware programma van Vanloo.



"Gelukkig speelt ze haar laatste wedstrijd in de VS al op 16 juli om 11.30 uur. Dan kan ze 's avonds nog op het vliegtuig springen richting België."



Eens daar krijgt Vanloo een paar dagen vrijaf vooraleer ze op de laatste trainingsstage in Reims bij de Cats aansluit.

"Die rust is vooral mentaal belangrijk. Ze kan op haar gemak van haar jetlag herstellen, want die speelt ook mee in de vermoeidheid." "Daarna wacht ons de taak om haar relatief uitgerust aan de start van de Olympische Spelen te krijgen. Haar ingespeeld krijgen in de ploeg zal geen probleem zijn."



"We zitten met een groep die al van bij de U16 samenspeelt. Met Emma Meesseman en Antonia Delaere zal ze dan ook maar 2 dagen nodig hebben om opnieuw op elkaar ingespeeld te raken."