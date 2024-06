Vanloo vs. Clark: sterke Belgian Cat delft het onderspit tegen de nieuwe chouchou, die WNBA-record evenaart

za 8 juni 2024 08:41

In de WNBA heeft Belgian Cat Julie Vanloo vannacht oog in oog gestaan met toptalent Caitlin Clark en dat zorgde in Washington voor de grootste opkomst bij een WNBA-wedstrijd in meer dan 17 jaar. Helaas voor Vanloo en co. zat er geen eerste overwinning in: Caitlin Clark en Indiana hadden nipt het laatste woord.

Caitlin Clark lokt de fans naar de zalen in de WNBA en daar pikken ook de tegenstanders een graantje van mee. Voor de komst van het nieuwe WNBA-troetelkind verhuisden de Washington Mystics uitzonderlijk naar een grotere arena. Het team van Julie Vanloo speelt zijn thuismatchen normaal voor maximaal 4.200 supporters, maar in de zaal van NBA-team Washington Wizards was er plaats voor ruim 16.000 extra fans. Dat bleek geen probleem wanneer Caitlin Clark op bezoek komt: op minder dan 30 minuten was de arena volledig uitverkocht.

De 20.333 fans, het grootste toeschouwersaantal in de WNBA sinds 2007, zagen een van de beste matchen van Clark in het nog jonge seizoen. De scherpschutter van de Indiana Fever maakte 30 punten. Met 7 driepunters evenaarde ze ook het WNBA-record voor een "rookie", een nieuwkomer in de WNBA.

Clark plukte ook nog 8 rebounds en deelde 6 assists uit aan haar ploegmaats, die genoten van de sfeer in Washington. "Ik denk dat we geschiedenis aan het schrijven zijn en het is mooi om daarvan deel uit te maken. Dat moeten we omarmen", sprak Indiana-speelster Kelsey Mitchell.

Sterke Vanloo

Bij de thuisploeg, die voor de 11e keer in evenveel matchen verloor, was Julie Vanloo andermaal een lichtpunt. Vanloo, net als Clark bezig aan haar allereerste WNBA-seizoen, stond opnieuw in de basis en was in 29 minuten goed voor 9 punten, 6 assists, 3 rebounds en 3 steals.

Vanloo maakte al haar punten van achter de driepuntlijn en stond in verdediging vaak tegenover Clark. De Belgian Cat had een heel positive impact op haar team, met een +/- van +10: dat betekent dat de Mystics in de 29 minuten dat Vanloo op het veld stond 10 punten meer maakten dan Indiana. Niemand bij Washington deed beter. Helaas volstond het voor de thuisploeg niet om een eerste overwinning van het seizoen in de wacht te slepen. In een spannend duel trok Indiana nipt aan het langste eind: 83-85. Caitlin Clark maakte in het slot het verschil vanaf de vrijworplijn.