"Stop met die jaloezie!": ongenadige aanpak van supertalent Caitlin Clark verdeelt de meningen in de VS

di 4 juni 2024 06:03

Van hype naar haat? De WNBA is dit seizoen populairder dan ooit door de aanwezigheid van toptalent Caitlin Clark. Het Amerikaanse basketbalfenomeen schitterde al geregeld in haar debuutseizoen, maar moet ook incasseren. De tegenstand behandelt het supertalent namelijk ongemeen hard en dat zorgt voor een nationaal debat. "Je zou haar moeten bedanken in plaats van kleinzielig te zijn."



Sinds haar komst is weinig nog hetzelfde.



Caitlin Clark kondigde zich aan als een gamechanger in de WNBA en lost die verwachtingen helemaal in. Haar wedstrijden bij de Indiana Fever breken alle kijkrecords, sportief doet ze het (met een gemiddelde van 15 punten) uitstekend voor een nieuwkomer én zo is het Amerikaanse vrouwenbasket plots een bijzonder hot topic. Al is het misschien niet op de manier waarop Clark het verwacht had. De voorbije dagen bereikte de discussie over de manier waarop tegenstanders met Clark omgaan een absolute climax. Het supertalent kreeg tijdens haar eerste wedstrijden in de WNBA namelijk allerminst een voorkeursbehandeling. Clark - zelf niet vies van wat uitdagende trash talk - moest al aardig wat beuken incasseren van bijzonder opgefokte tegenstanders. En die niet altijd bestraft worden door de refs.



Afgelopen zaterdag bereikte de situatie een 'dieptepunt'. Zonder bal in de buurt beukte Chicago Sky-guard Chennedy Carter een verbijsterde Clark tegen het parket. "Onacceptabel", aldus Fever-trainer Christie Sides achteraf. "Wanneer gaat iemand naar onze klachten luisteren? Er moet iets gebeuren!"

Jaloezie en haat

Aan analysetafels en op sociale media is een intens debat ontstaan over de manier waarop Clark aangepakt wordt. Ex-prof en topanalist Charles Barkley verweet de collega's van Clark alvast misplaatste jaloezie in een messcherpe tirade. "Die vrouwen zijn kleinzielig", verzekerde hij. "Jullie zouden dat meisje moeten bedanken, omdat jullie nu allemaal met privéjets vliegen. Ze brengt geld en aandacht naar de WNBA. Wat ze al bereikt heeft - geef haar bloemen. Stop met zielig te zijn."

Ook Robert Griffin III - een voormalige quarterback in de NFL - vindt de houding tegenover Clark ongepast.

"Dit is HATEN. Agressief zijn en soms een harde fout maken, kun je zien als competitiviteit. Maar haar speciaal toeschreeuwen en een bodycheck uitdelen zonder bal is HATEN."



NBA-speler Austin Rivers mengde zich eveneens in de discussie: "We moeten de haat van sommige vrouwen tegenover Clark stoppen. Ze is de reden waarom er zoveel interesse is in vrouwenbasketbal. Stop met die jaloezie, alsjeblieft."

Anderhalve week geleden al stak niemand minder dan LeBron James zijn collega een hart onder de riem. "Ik duim voor Caitlin, want ik heb ook in haar situatie gezeten. En mijn zoon doorstaat nu hetzelfde, met veel haat tegenover hem. Mijn advies voor mensen in deze situatie: wees een paard in de Kentucky Derby. Zet je oogkleppen op en zorg dat je klaar bent voor de strijd." Toch is lang niet iedereen akkoord dat Clark te hard wordt aangepakt.

We gaan toch niet 45 wedstrijden lang herhalen dat haar tegenstanders haar haten en dat ze dankbaar moeten zijn. Elle Duncan

Onder meer sportpresentatrice Elle Duncan vindt dat de reacties fel overdreven worden. "Wat moeten die vrouwen dan doen?", vraagt ze zich luidop af. "Fangirls zijn? Buigen? Haar ring kussen? Wat willen we dat ze doen?"

"We gaan toch niet 45 wedstrijden lang herhalen dat haar tegenstanders haar haten en dat ze dankbaar moeten zijn. Dat zijn ze - dat hebben ze al vaak genoeg gezegd."