Belgische voetbalbond stelt sportieve resultaat voorop: "Financiën zijn bijkomstig"

Toch is een gezonde bankrekening belangrijk voor de toekomst van het Belgische voetbal. "Elke euro die wordt uitgegeven moet een meerwaarde zijn in het traject van een speler" zegt Schelstraete als een goede huisvader.

Ondanks financiële beslommeringen was de contractverlenging van bondscoach Domenico Tedesco voor het EK een no-brainer voor de bond.

"Als je tevreden bent van de manier van werken van een coach voor een toernooi, dan ben ik ervan overtuigd dat dat niet zal veranderen in een maand tijd."

"Er zijn twee manieren om een coach te evalueren: enerzijds de resultaten, anderzijds de manier van werken. Voor mij hoeft het niet noodzakelijk een negatieve evaluatie te zijn als de resultaten minder zijn. Omgekeerd hoeft het geen positieve evaluatie te zijn als de resultaten positief zijn."

"We moeten daar een middenweg vinden. Tot op heden waren de resultaten zeer positief en we waren tevreden over de manier van werken. Dus het was een logische stap om het contract te verlengen."

Met een slecht resultaat op het EK houdt Schelstraete ook nog geen rekening. "We hebben de eerste wedstrijd verloren, maar je voelt geen enkele twijfel in de spelersgroep of de staf. Dus we gaan ervan uit dat we verdergaan in het toernooi."