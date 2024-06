Naast sportief is inzet financieel groot: waarom is dit EK zo belangrijk voor de centen van de Rode Duivels?

ma 17 juni 2024 16:28

Een toernooi op vele vlakken belangrijker dan alleen de resultaten. De Rode Duivels gaan vanaf vandaag op zoek naar een triomf op Euro 2024. Sportief mag en kan alles, maar op financieel vlak wordt er met grote spanning naar de matchen in Duitsland gekeken. Waarom is dit EK zo belangrijk voor de boekhouding van België? Sporza Daily vroeg het aan Wim Lagae en Manu Leroy.

Soms zit de kleur van de cijfers ook in een naam.

De Belgische voetbalbond (KBVB) kende vorig jaar een recordverlies van 11 miljoen euro. Een bloedrode boekhouding voor onder meer de omkadering van de Duivels. Net daarom ligt er wat extra druk op onze nationale elf in Duitsland.

Hoe komt het dat de KBVB zo'n slecht boekjaar kende? "Er wordt een onderscheid gemaakt tussen jaren met en zonder een groot toernooi", opent sporteconoom Wim Lagae zijn verklaring.

"Sinds 2014 werd in elk jaar zonder groot toernooi een verlies opgetekend. De reden is simpel: zonder (winst)premies van de UEFA en FIFA komt de voetbalbond niet uit de kosten door de logistieke kosten, dagelijkse werking, lonen en premies bij de bond en Duivels. Zelfs niet-EK of -WK-matchen zijn meestal verlieslatend."

Want in de nasleep van de toernooien in Brazilië, Frankrijk, Rusland, Centraal-Europa en Qatar kleurden de boeken groen.

Op het WK in Brazilië anno 2014 haalden de Duivels voor het eerste een flinke som geld binnen.

Belang van EK-premies

Niet vergeten: de Belgische voetbalbond doet een pak meer dan het voorzien van de omkadering van de Rode Duivels. Zo zijn er diverse managementkosten, moeten er sponsors worden aangeworven, regelt de bond de arbitrage en wordt er geïnvesteerd in jeugd- en vrouwenvoetbal.

Alle extraatjes zijn dan ook welkom. De pot aan het einde van de regenboog in Duitsland levert maximaal bijna 30 miljoen euro op. Al zijn de premies om de knock-outfase te halen ook al een flinke pleister op de kostenraming van 5,75 miljoen euro.

EK-opbrengsten Startpremie 9,25 miljoen euro Premie 1/8e finales 1,5 miljoen euro Premie kwartfinales 2,5 miljoen euro Premie halve finales 4 miljoen euro Premie voor runners-up 5 miljoen euro Winstpremie Euro 2024 8 miljoen euro *wedstrijdbonus bij winst/gelijkspel 1 miljoen/500.000 euro Maximale totaal 28,25 miljoen euro

Bij de aandachtige lezer rijst nu de vraag: winstpremies, strijken de spelers die niet op?

Wel, aan die percentages heeft de KBVB de afgelopen jaren geschaafd. "Tot een decennium geleden cashten spelers daar tot 70% van", pikt Lagae in. "Toen heeft men de Duivels toch te veel onderhandelingsmacht gegeven. Nu krijgen de geselecteerde spelers 42.000 euro. Bij een EK-winst wordt dat 435.000 euro, wat 15 à 40% is van het geld dat de UEFA doorstort."

Een peulschil in vergelijking met de lonen en premies op clubniveau. "Zo liggen heel wat weeksalarissen van Duivels bij hun club in de buurt van de premies die ze opstrijken als ze de halve finales halen." Langs de andere kant is de groepsfase overleven een absolute must. "Want 3,5 miljoen euro bruto winst, is toch veel te weinig voor een EK-jaar."

totale premie per speler eruit in groepsfase 42.000 euro 1/8e finale bereikt 96.000 euro kwartfinale bereikt 172.000 euro halve finale bereikt 260.000 euro finale bereikt 370.000 euro premie bij EK-winst 435.000 euro

*de bedragen van de (winst)premies per speler zijn steeds brutobedragen.

Budget moet sportief succes volgen

Sinds 2014 was de Belgische nationale ploeg er steevast bij. Dus werd er logischerwijs geïnvesteerd in de omkadering, die vandaag tot wel 45 personen telt in het basecamp. Die professionalisering kost geld. Heeft de directeur Marketing en Communicatie van de voetbalbond daarom extra stress voor de start in Duitsland? "We budgetteren altijd voorzichtig", blijft Manu Leroy kalm in zijn reactie. "Zo is alles wat erbij komt na de groepsfase bonus." Groep E overleven met Slovakije, Roemenië en Oekraïne, is dus het doel.

De premies een rechtstreeks effect op ons budget? Nee, dat hebben ze niet. Manu Leroy