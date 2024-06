Soudal-Quick Step en Tele-Onthaal slaan handen in elkaar, want ze weten: "Praten helpt"

Mentale gezondheid is ook in de sport een thema. "Als je mentaal niet in orde bent, kan je niet presteren", weet topsprinter Tim Merlier van Soudal-Quick Step.

Voor Merlier is het eenvoudig: hij put veel energie uit zijn gezin. "Op hoogtestage in Tenerife waren Cameron en de kleine erbij. Met de familie is zo'n trainingskamp aangenamer dan in je eentje op een berg."



Daarnaast probeert Merlier alternatief te trainen. "Dan fiets ik niet, maar loop ik. Omdat ik dat leuk vind", vertelt de sprinter.

"En met mijn familie probeer ik het fietsen ook los te laten."



Merlier meent dat er "misschien nog een beetje" taboe hangt op mentale issues in de wielrennerij: "Vroeger was de koers nog iets harder, met een hardere aanpak. Maar nu zitten jonge renners die overkomen op 19-, 20-jarige leeftijd 3 à 4 weken individueel op een berg... We moeten bij de zaak zijn om die jongens daartegen te beschermen."



