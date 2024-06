4e buitenlandse start in 5 jaar: Tour de France 2026 vertrekt in Barcelona

Na San Sebastian in 1992 en Bilbao in 2023 is Barcelona in 2026 aan de beurt. "Barcelona is een prestigieuze stad en een sportstad", legde Tour-directeur Christian Prudhomme uit.



De hoofdstad van Catalonië zal van 4 tot 6 juli 2026 2 volledige etappes mogen huisvesten én het vertrek van de derde rit.



Het wordt de 4e keer in 5 jaar dat de Tour niet vanuit Frankrijk zal beginnen, na Kopenhagen (2022), Bilbao (2023) en Firenze (2024). Volgend jaar is Le Grand Départ in het Noord-Franse oord Rijsel.



De Tour vertrekt dan wel voor het eerst uit Barcelona, de stad werd wel al eens vaker aangedaan door het Tour-peloton. In 1957 won de Fransman René Privat er de 15e etappe A, in 1965 was de Spanjaard José Perez Frances er de beste in de 11e rit.



De meest recente passage was in 2009, toen Thor Hushovd iedereen te snel af was.