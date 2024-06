Kitefoiler J.J. Rice, geplaatst voor de Olympische Spelen, komt om bij duikongeluk

Tragisch nieuws in de zeilwereld. De Tongaan Jackson James Rice is omgekomen tijdens een duikongeval. De 18-jarige zou op de Olympische Spelen deelnemen aan het kitefoilen, een nieuwe olympische discipline.

Jackson James Rice was een veelbelovend talent in het kitefoilen. Hij werd geboren in de Verenigde Staten, maar groeide op in Tonga, een eilandengroep in het zuiden van de Grote Oceaan.

Voor dat land zou hij deelnemen aan het kitefoilen op de Olympische Spelen. Die zeildiscipline staat voor het eerst op het programma in Parijs.

Bij het kiten staat de surfer op een kleine surfplank en laat hij zich voorttrekken door een vlieger (kite).

De kitefoilers moeten op de Olympische Spelen rond een vast parcours varen. Wie dat het snelste doet, wint het goud.

Maar dat goud zal dus niet naar J.J. Rice gaan. Tijdens het duiken zou hij last gekregen hebben van een black-out in ondiep water, waardoor hij het bewustzijn verloor.

Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.