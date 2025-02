Vader Carabin is verrast door "onterechte beschuldigingen" en countert beeldbewijs: "Maxime heeft spasmen"

wo 26 februari 2025 15:06

Een donderslag bij heldere hemel. Zo hard kwam het onderzoek van RTBF over zoonlief Maxime aan bij Frédéric Carabin deze ochtend. De vader van de paralympiër is verbaasd over de plotse claims van klachten en twijfels over eventuele verlamming. Ook countert hij het beeldmateriaal van vermeende bewegingen: "Hij kan zijn bewegingen niet beheersen."

"Hij wordt onterecht beschuldigd." Kort, krachtig en zeer duidelijk. Zo klinkt het weerwoord van Frédéric Carabin op de beschuldigende vinger aan het adres van zijn zoon. "Ik ontken met klem alles waarvan het artikel van RTBF ons beschuldigt. Sterker nog: we waren verbaasd over het feit dat zijn medische dossier zomaar gelekt werd. Dat is volgens mij bij wet verboden", gaat hij voort. Vooral de twijfels over zijn eventuele verlamming en foute classificatie stoten papa Carabin tegen de borst. "Het zit zo dat Maxime niet heeft gevraagd om die classificatie. We hadden geen keuze en beslisten ook niets op eigen houtje. Het zijn de artsen en experten die dat voor hun rekening namen." "Maxime is vorig jaar, in 2023 en in 2022 telkens door twee verschillende internationale artsen gecontroleerd en telkens volgde dezelfde conclusie. Alles is volgens de regels gebeurd." "Als ze willen, neemt Maxime een nieuwe medische observatie af. Hij heeft helemaal niets te verbergen", reageert hij vol overtuiging.

Luister, wij als ouders zouden heel graag hebben dat onze zoon weer zou kunnen lopen. Frédéric Carabin

Dat onze Franstalige collega's spreken van klachten uit Litouwen, Zwitserland en Oostenrijk, begrijpt 'Fred' Carabin allerminst. "Ik heb net met iemand gebeld van de Litouwse federatie. De Litouwers beweren dat ze nooit een klacht hebben ingediend. Momenteel is er een vergadering van het Internationaal Paralympisch Comité in Engeland gaande, ook daar zijn nooit klachten ingediend." "Dat is toch verbazingwekkend?", klinkt het. "Nu, de Belgische federatie stelt de vraag wel geregeld, dus we wisten dat er ooit wel iets onze richting uitkwam. Maar een klacht? Neen, die kwam er nooit." Wel toonde de RTBF video's van Carabin die "onmogelijke" bewegingen maakt met zijn bovenlichaam en voeten. "Maar dat laatste zijn gewoon spasmen. Soms verschuift zijn voet gewoon, Maxime kan zijn bewegingen niet altijd controleren." Ook zouden er 'recente' beelden opgedoken zijn van Maxime die wandelt. Onzin, volgens zijn vader: "Luister, wij als ouders zouden heel graag hebben dat onze zoon weer zou kunnen lopen. Maar Maxime is nu vanaf zijn hoofd (deels) verlamd." "Het enige goede nieuws dat we hieraan overhouden, is dat we weten wie de andere, jaloerse atleten zijn die meegewerkt hebben aan de reportage. Dat is een probleem dat al even speelt en vaak zijn het steeds dezelfde personen die volharden", klinkt het besluit vanuit kamp-Carabin.