Jarno Widar (18) schrijft als eerste Belg ooit de Giro Next Gen op zijn naam

Jarno Widar heeft in de slotrit van de Giro Next Gen de kaas niet meer van zijn brood laten eten. Het 18-jarige toptalent van Lotto-Dstny is zo de eerste Belgische eindwinnaar in de Ronde van Italië voor beloften. De slotetappe was een prooi voor Matthew Brennan, het Britse talent van Visma-Lease a Bike.