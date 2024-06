Gervonta Davis behoudt WBA-titel bij lichtgewichten dankzij verwoestende KO en blijft na 30 kampen ongeslagen

De MGM Grand Arena in Las Vegas kirde afgelopen nacht van de pret. Na maar liefst 421 dagen verscheen Gervonta Davis nog eens in de boksring om zijn WBA-titel bij de lichtgewichten te verdedigen.



In eerste ronden had Davis het niet onder de markt tegen zijn landgenoot Frank Martin, maar naarmate de kamp vorderde, begon de motor van de titelverdediger steeds meer te draaien.



Martin werd in het nauw gedreven en kreeg in de achtste ronde uiteindelijk de beslissende uppercut te verwerken.



Voor de 29-jarige Davis is het zijn 30e zege (28 KO's) uit zijn carrière. De Amerikaan blijft ook nog steeds ongeslagen.