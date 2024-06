Keniaanse tienersensatie Wanyonyi (19) loopt in eigen land derde snelste chrono ooit op 800 meter

Emmanuel Wanyonyi staat al langer gekend als een rastalent. De jonge Keniaan behaalde op het WK van vorig jaar in Boedapest zilver op de 800 meter en wilde zich vandaag voor het eerst kwalificeren voor de Olympische Spelen.



Wanyonyi kwam gisteren in het slot van zijn halve finale ten val, maar werd toch nog opgepikt voor de finale. Ondanks een lichte blessure schudde het toptalent dus een toptijd uit zijn benen.



Met zijn chrono van 1'41"70 kwalificeerde Wanyonyi zich niet alleen voor de Olympische Spelen, hij liep zich ook in de geschiedenisboeken met de derde snelste tijd ooit op de 800 meter.



Op de ranking aller tijden moet hij nu alleen zijn landgenoten David Rudisha en David Kipketer voor zich dulden. Rudisha snelde op de Spelen van 2012 in Londen naar olympisch goud in 1'40"91. David Kipketer liep vijf jaar eerder op een Grand Prix-meeting in Keulen 1'41"11.



"Ik liep met een gezwollen voet na mijn val van gisteren, maar ik wilde niet opnieuw een fout maken en falen om me voor de eerste keer te kwalificeren voor de Spelen," klonk het bij de Keniaan na afloop van de wedstrijd.