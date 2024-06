Dallas grijpt laatste strohalm in NBA-finale met klets om de oren van Boston

Wie 4 keer wint, is kampioen. Maar nooit eerder in de geschiedenis kon een ploeg in de play-offs een 3-0-achterstand ophalen. Boston mag het nu 2 keer proberen in de eigen TD Garden, maandag kan zijn 18e titel - een record waarmee het de LA Lakers achter zich laat - een feit zijn.



Dallas was het vijfde reekshoofd in het Westen en schakelde onderweg de LA Clippers (4e/2-4), Oklahoma (1e/2-4) en Minnesota (3e/1-4) uit. Maar de Celtics zijn een ander paar mouwen.



Boston, de beste reguliere ploeg, opende de NBA Finals met 2 zeges thuis (107-89 en 105-98). Woensdag zegevierden de Celtics ook op bezoek in Dallas (99-106).



Met de rug tegen de muur konden de Mavs in het eigen American Airlines Center de eer redden.



Luka Doncic gaf andermaal het goede voorbeeld met 29 punten. Ook Kyrie Irving (21 ptn) en Dereck Lively (11 ptn, 12 rbs) droegen meer dan hun steentje bij. Het was al Dallas wat de klok sloeg: na het eerste quarter was het verschil 13 punten (21-14), bij de rust 26 (35-61) en tot 48 punten in het 4e quarter.



Bij Boston haalde topschutter Jayson Tatum slechts 15 punten. Het was voor de Celtics de zwaarste nederlaag sinds het aantreden van coach Joe Mazzulla in de herfst van 2022.