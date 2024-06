Belg Arnaud Dely kroont zich in Portugal tot Europees kampioen duatlon, Jeanne Dupont is beloftekampioene

Arnaud Dely is zaterdag in Coimbra (Por) Europees kampioen duatlon geworden. De Belg had aan de streep een kleine voorsprong op de nummers 2 en 3. Bij de vrouwen was er zilver (en goud) voor onze landgenote Jeanne Dupont.

De Belgen kleuren de wedstrijd in Portugal, met liefst 7 Belgen in de kopgroep. Arnaud Dely gooide tijdens het fietsen de knuppel in het hoenderhoek en kreeg de Nederlanders Van Weersch en Cremers mee in zijn zog.

In het lopen werden onze Noorderburen gewogen en te licht bevonden door een ijzersterke Dely, die solo over de streep kwam en zelfs nog tijd over had om uitbundig te vieren.

Op kleine afstand van Dely snelde de Spanjaard Javier Martin naar het zilver, het brons was voor de Fransman Benjamin Choquert.

Met Vincent Bierinckx (6e), Nicolas Schyns (8) en Martin Oldenhove (10e) finishten er nog 3 Belgen in de top 10. Oldenhove pakte als nummer 10 wel de Europese titel bij de beloften.

Diezelfde eer viel ook Jeanne Dupont te beurt bij de vrouwen. Zij moest in een sprint met de Française Marion Legrand vrede nemen met zilver, maar kroonde zich wel tot Europees beloftekampioene.