3 Chinese zwemmers die ondanks positieve dopingtest deelnamen aan Spelen in Tokio, testten eerder al positief

Er is opnieuw ophef ontstaan rond de Chinese zwemmers die kort voor de Spelen van 2021 in Tokio een positieve dopingtest aflegden, maar toch geen schorsing kregen. Drie van hen testten in 2016 en 2017 al positief op een ander verboden middel, aldus de New York Times.

In april van dit jaar stond de sportwereld in rep en roer, toen bleek dat 23 Chinese topzwemmers enkele maanden voor de Olympische Spelen in Tokio positief hadden getest op het verboden middel trimetazidine, maar daar toen niet voor bestraft werden.



13 van hen vertrokken dat jaar toch naar Japan. Drie daarvan keerden terug met goud: Zhang Yufei (200m vlinderslag en 4x200m vrije slag), Wang Shun (200m wisselslag) en Yang Junxuan (4x200m vrije slag).



China sprak van een contaminatie door voedsel. Vanwege de coronabeperkingen konden onderzoekers van het Wereldantidopingagenschap (WADA) niet ter plaatse gaan. Het WADA kon de hypothese van het rapport van Chinada niet weerleggen en bijgevolg werd besloten dat de zwemmers niets ten laste kon worden gelegd.



Nu komt de New York Times met nog straffere onthullingen: 3 van die 23 zwemmers zouden in 2016 en 2017 al eens een positieve dopingtest afgelegd hebben, toen op het middel clenbuterol. Ook die tests zouden volgens de Amerikaanse krant niet publiekelijk zijn bekendgemaakt.



Namen noemen doet de krant niet, maar twee van de zwemmers wonnen olympische titels in Tokio, terwijl de derde momenteel een wereldrecord te pakken heeft.



Het WADA verdedigt zich opnieuw: "Alle drie de zwemmers hadden een concentratie clenbuterol in hun staal dat zo zwak was dat het 6 tot 50 keer lager was dan de minimumnorm van 5 ng/ml, die in 2019 werd ingevoerd om het fenomeen van clenbuterolbesmetting door vlees tegen te gaan. In de 3 gevallen werd voedselbesmetting weerhouden."



Het WADA betreurt de "sensatiegerichte en onnauwkeurige berichtgeving", die hen op een maand van de Spelen in Parijs op heel wat kritiek komt te staan.