Belgische biatleten mogen met 3 estafetteteams naar Winterspelen 2026 in Milaan en Cortina

De Belgen hebben afgelopen seizoen goed gepresteerd in de Wereldbeker biatlon en dat komt met een beloning. Het Wereldbekerseizoen gold namelijk ook als kwalificatieperiode voor de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina.

De olympische startbewijzen werden verdeeld op basis van de landenranking, in de top 20 eindigen was de boodschap. Bij de mannen eindigde België daarin als 13e, de vrouwen werden 17e.

Er waren nu al 196 tickets te verdienen en de Belgen hebben er 8 bemachtigd: 4 bij de mannen en 4 bij de vrouwen. Dat betekent dat de Belgen ook 3 estafetteteams (mannen, vrouwen en gemengd) kunnen afvaardigen.

Pas op 1 april is die ranking officieel. De tickets moeten dus nog bevestigd worden door de Internationale Biatlon Unie en uiteindelijk is het aan het BOIC om te beslissen of België effectief met 8 biatleten meedoet aan de Winterspelen.

België is een land in opmars in het biatlon. Lotte Lie, Maya Cloetens, Thierry Langer en Florent Claude eindigden afgelopen WK allemaal minstens 1 keer in de top 15 met de 8e plaats van de jonge Cloetens op de sprint als uitschieter.