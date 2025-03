"Kans is groter dat je aangereden wordt door bus": moeten olympische roeiers in 2032 krokodillen vrezen?

wo 26 maart 2025 17:24

Er leven krokodillen in de rivier waar de roeiers straks zullen strijden om de medailles.

Je hebt de titel goed gelezen. Op de Olympische Spelen in Brisbane van 2032 zullen de roeiers hun wedstrijden afwerken in de Fitzroy River, een natuurlijke habitat van krokodillen. Maar is het dan wel verantwoord om daar een roeiwedstrijd te houden?

Na het debacle met de Seine op de afgelopen Olympische Spelen in Parijs, lijkt er opnieuw een olympisch probleem op te doemen met een rivier. Op de Olympische Spelen van 2032 in Brisbane, Australië, zullen het roeien en kanovaren worden afgewerkt in de Fitzroy River, en daar leven krokodillen. Twee maanden geleden werd er in die rivier nog een hond opgegeten door een krokodil.

Een onverantwoorde keuze van de organisatie? John Lever, een Australische eigenaar van een krokodillenboerderij, is het daar niet mee eens: "Het is een geweldige kans. Het is een fantastische rivier."

De kans dat je door een bus wordt aangereden, is groter dan de kans dat je door een krokodil wordt meegesleurd. John Lever - eigenaar krokodillenboerderij

Volgens Lever lopen de sporters weinig risico: "Krokodillen zoeken aan de waterkant naar voedsel en het roeien zal plaatsvinden boven diep water. De kans dat je op weg naar de aanlegsteiger door een bus wordt aangereden, is groter dan de kans dat je door een krokodil wordt meegesleurd.” Lever stelt de olympische roeiers dus gerust. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk geen krokodil tegenkomen tijdens hun wedstrijd.

Stroming is een groter probleem dan de krokodillen?

Rogier Blink (43), ex-roeier met meerdere Nederlandse titels op zijn palmares, stelt zich meer vragen bij de stroming van de rivier dan dat hij de krokodillen ziet als een bedreiging voor de roeiers.

In de roeiwereld maken we ons vooral zorgen om de stroming. Rogier Blink - ex-Nederlandse roeier