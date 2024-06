UCI voegt gloednieuwe Copenhagen Race toe aan WorldTour-kalender voor 2025

De UCI heeft vrijdag de WorldTour-kalenders voor volgend wielerseizoen bekendgemaakt. Alles blijft bij het oude, behalve één nieuwigheid: eind juni wordt er voor het eerst een Deense WorldTour-wedstrijd verreden, de Copenhagen Race.



De eendagswedstrijd wordt op 21 juni afgewerkt door de vrouwen, een dag later door de mannen. De Tour de France bij de mannen gaat twee weken later van start, op 5 juli in Lille.

Over het parcours van de wedstrijd is nog niets bekend. Mogelijk worden er delen van het (overwegend vlakke) WK-parcours uit 2011 aangedaan. Mark Cavendish snelde toen naar de wereldtitel.

Dat Denemarken een WorldTour-wedstrijd krijgt, is geen toeval. Met onder anderen Jonas Vingegaard en Mads Pedersen heeft het land enkele sterren in het peloton. Ook de Tourstart in Denemarken in 2022, waarbij één miljoen fans de straat op kwamen, was een enorm succes.