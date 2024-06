16 of 18 teams, met of zonder play-offs? Pro League herkauwt competitieformat 2025-2026 tot drie voorstellen

De zaak leek eind mei al beklonken, maar door onenigheid is de Pro League opnieuw naar de tekentafel getrokken. Volgende week donderdag wordt op de algemene vergadering gestemd over drie mogelijke competitieformats voor het seizoen 2025-2026. Zo ligt het oude format met 18 teams zonder play-offs zelfs terug op tafel.

De hoofdlijnen: 16 clubs in 1A, vier ploegen in de Champions' Play-offs zónder halvering van de punten en een knock-out systeem voor het laatste Europese ticket.

Voorstel 2 is een terugkeer naar het oude competitieformat met 18 teams, met enkel een mini-playoffsysteem voor het laatste Europese ticket. Dat voorstel vindt evenwel weinig steun bij de teams in de Challenger Pro League, die hun competitie zo gedevalueerd zien.

Voorstel 3 is het ontwerp dat eind mei al op tafel lag. 16 teams in 1A, play-offs zonder puntendeling, met rechtstreekse degradatie voor de laatste twee teams en met een knock-outtoernooi voor het laatste Europees ticket.

Op donderdag 20 juni stemt de algemene vergadering over de drie voorstellen. Als geen enkel voorstel de vereiste tweederdemeerderheid haalt, blijft het huidige competitieformat ook voor het seizoen 2025/2026 behouden.

Het is geen geheim dat de commerciële waarde van de formats een belangrijke keuzefactor is. Zo is een competitie mét play-offs, waarin de topteams elkaar bekampen, interessanter voor potentiële rechtenkopers. De kans dat voorstel 2, een competitie met 18 teams zonder play-offs, het haalt, is dan ook gering.

Er wordt binnenkort opnieuw onderhandeld over het tv-contract van de Jupiler Pro League, dat net als het nieuwe competitieformat ingaat vanaf 2025/2026.