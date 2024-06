VIDEO - Dag op dag 5 jaar geleden won Remco Evenepoel eerste profkoers in Baloise Belgium Tour

Exact 5 jaar geleden pakte Remco Evenepoel zijn eerste overwinning in een rittenkoers als profrenner. In een bewogen finale, waarin Victor Campenaerts ongelukkig ten val kwam, greep de 19-jarige Evenepoel de overwinning. in de Baloise Belgium Tour. Ondertussen heeft de Belg al een mooi palmares bij elkaar gekoerst, met het wereldkampioenschap als kers op de taart. Herbekijk hier de beelden van Remco's eerste triomf.