Oostende en KSV Diksmuide kondigen verloving aan: "Willen het beste van beide steden verenigen"

De stad Oostende en KSV Diksmuide, kampioen in eerste provinciale, hebben een intentieovereenkomst afgesloten die moet leiden tot de oprichting van KVDO, ofwel Koninklijke Voetbalclub Diksmuide-Oostende. De nakende fusie wordt in de markt gezet onder het motto "Boter bij de vis". Of in het West-Vlaams: "Butter bie de Vis."

"Samen willen we een van de mooiste jeugdacademies van Vlaanderen maken en met eigen jonge voetballers doorgroeien in de amateurreeksen."

"We gaan samen een mooi project opzetten dat een win-win is voor zowel Oostende als Diksmuide, voor zowel de jeugd als de eerste ploeg."

"Bij een definitieve overeenkomst komt juridisch heel wat kijken, maar we vinden het belangrijk om nu al het vertrouwen in elkaar uit te spreken en ons aan elkaar vast te klinken", zegt Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende.

Na het faillissement van KV Oostende gingen verschillende mensen van de club en van het gemeentebestuur op zoek naar een partner om ervoor te zorgen dat er toch nog een toekomst voor het voetbal in de kuststad zou zijn. Bij de zoektocht kwamen ze uit bij KSV Diksmuide, kersvers kampioen in eerste provinciale West-Vlaanderen. Het was al een tijdje duidelijk dat beide kampen een fusie wel zien zitten en dat heeft nu geleid tot een intentieovereenkomst, die op korte termijn tot fusieclub KVDO (KV Diksmuide-Oostende) moet leiden.

Karl Vannieuwkerke, ondervoorzitter bij Diksmuide, stelt de supporters die ervoor vrezen dat hun club op termijn opgeslokt zal worden meteen gerust. "We gaan ons uiterste best doen om iedereen bij dit verhaal te betrekken."

"In Diksmuide hoeft niemand bang te zijn dat we de mensen daar zullen ontgoochelen of achterlaten. Integendeel. We willen het beste van twee steden verenigen."

"Dit voelt als het bakken van verse vis in de allerbeste boter (een verwijzing naar Oostende als vissersstad en Diksmuide als boterstad). Iedereen weet hoe lekker dat is."

"De goesting is groot en de ideeën talrijk. Alles is snel gegaan en we zullen wat tijd nodig hebben, maar de toekomst oogt mooi."

Kortom: we zouden kunnen zeggen dat Oostende en KSV Diksmuide vandaag hun verloving hebben aangekondigd, maar op de definitieve trouw is het nog even wachten.